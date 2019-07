Porsche w Warszawie. Sportowe 911 na ulicach stolicy w niezwykłej reklamie

Samochód autonomiczny w Warszawie. Jeździ bez kierowcy i działa lepiej niż metro czy autobus

Wygląda jak futurystyczny pojazd z filmów typu Raport Mniejszości czy Blade Runner. Tyle że Renault EZ — GO to nie science fiction, a pierwszy współdzielony pojazd autonomiczny. W Warszawie nie tylko go obejrzeliśmy, ale także mieliśmy okazję wsiąść do środka. Dalsza część artyku...