Jak przekazała w poniedziałek Komenda Powiatowa Policji z Wyszkowa na Mazowszu, do zdarzenia doszło 6 kwietnia, w sobotę o godzinie 1:45. Policjanci zostali wezwani na drogę S8 w Lucynowie.

Policja: "Był poszukiwany, a auto było kradzione"

- Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 40-letni kierujący citroenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne – wskazała mł. asp. Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji. - Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 40-latek poszukiwany jest do odbycia kary pozbawienia wolności, posiada dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód którym się porusza jest kradziony.

40-latek został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz kradzież pojazdu. Kierujący odpowie również za doprowadzenie do zdarzenia drogowego oraz kradzież paliwa na stacji benzynowej. Teraz zatrzymany najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia.