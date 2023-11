Powstała nowa aplikacja do zwiedzania Warszawy i okolic. W Warsawpolis Guide znajdują się najlepsze atrakcje i gotowe trasy

Aplikacja obejmuje pełen pakiet turystycznych atrakcji: od zabytków, przez instytucje kultury, po ukryte perełki miejskiej architektury. Posiada również szereg interaktywnych rozwiązań, takich jak możliwość stworzenia spersonalizowanej e-pocztówki czy zwiedzanie z wirtualnymi przewodnikami oraz multimedia nawiązujące do danego miejsca.

Naszym celem było stworzenie narzędzia, które nie tylko ułatwi zwiedzanie metropolii warszawskiej, ale także pozwoli odkryć mniej znane, ale równie fascynujące miejsca. Warsawpolis Guide to nie tylko mapy i trasy - to zaproszenie do eksploracji historii, kultury i architektury naszego regionu - mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.