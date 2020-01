Powstańcy Warszawscy z nagrodą od miasta. Żyjący bohaterowie otrzymają 5 tys. złotych

To już pewne - Powstańcy Warszawscy po raz trzeci otrzymają Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Jej wysokość jest taka sama, jak w ubiegłym roku. Wynosi 5 tys zł. "Uchwała ma na celu uhonorowanie każdego żyjącego żołnierza walk 1944r. w postaci nagrody pieniężnej. Przyznając nagrodę chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie" - czytamy na stronie miasta.

Poza nagrodą pieniężną (która zostanie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2020 r., a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2020 r.), weterani otrzymali bezpłatne karty umożliwiające dziesięć darmowych przejazdów taksówką w miesiącu w granicach Warszawy. "Z bezpłatnej taksówki można skorzystać w godzinach 6.00-22.00. Usługa jest świadczona przez WAWA Taxi. Jeden kurs nie powinien być dłuższy niż 30 kilometrów. Przekroczenie tego dystansu wiąże się z dopłatą do przejazdu" - czytamy na stronie miasta.

Miasto w hołdzie bohaterom

Miasto zapewnia weteranom m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki kombatanckie. Od 2018 roku bohaterowie spotykają się w domu dziennego wsparcia w miejskim lokalu przy ul. Nowolipie 22. Powstańcy są zwolnieni z opłat za parkowanie na terenie Warszawy oraz za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.