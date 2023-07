Powstanie Warszawskie i ślub w cieniu wojny. "Za obrączki posłużyły im kółka od karniszy"

- Z rodzinnych anegdot wiem tyle, że na ich ślubie był obecny przyjaciel pradziadka, też artysta – Alfons Karny. I to on podobno miał być świadkiem. Kiedy doszło już do tej ceremonii na placu Grzybowskim ksiądz zapytał się go czy zna tę kobietę. Wtedy Alfons Karny podobno odpowiedział: "nie, ja nie znam tej pani". Bo on ponoć uważał, że branie ślubu podczas Powstania, do tego z 20 lat młodszą dziewczyną, jest po prostu jakimś szalonym pomysłem i że on się na to nie zgadza. Ponoć moja prababcia do końca życie nie mogła mu tego wybaczyć – wspomina Antonina Haber.