Pożar zabytkowej kamienicy na Pradze-Północ. Opuszczony budynek przy ulicy Folwarcznej płonął szósty raz w ciągu roku Michał Mieszko Skorupka

We wtorek 13 lutego, tuż po godzinie 23:00, na warszawskiej Pradze-Północ doszło do pożaru niezamieszkałego budynku. Ogień wybuchł na poddaszu zabytkowej kamienicy znajdującej się przy ulicy Folwarcznej 5. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy walczyli z żywiołem ponad trzy godziny. To szósty pożar pod tym adresem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.