Poziom wody w Wiśle powoli się podnosi. Niewiele zabrakło do rekordu

Teraz sytuacja zaczyna się poprawiać i prognoza na najbliższe dni jest bardzo optymistyczna.

- Aktualnie wynosi on [poziom Wisły - przyp. red] 47 cm i prognozy są optymistyczne, gdyż będzie wzrastał. W sobotę stacja wodowskazowa wskaże 62 cm i tendencja będzie nadal wzrostowa. Jest to wyniki spływu wód opadowych z górnych części dorzecza, które były obserwowane w ostatnim czasie. Miejscami były one intensywne i nawalne – informuje Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMiGW.