Prawie 1600 remontów i inwestycji w 2020 roku. Zamknięta Trasa Łazienkowska, ''priorytetowe'' metro, nowe przystanki i trasy dla rowerów

Metro

W tym roku - według władz miasta - ''priorytet ma metro''. Aktualnie prowadzone są zaawansowane prace nad linią M2, której budowa ma się zakończyć pod koniec 2022 roku. Na wschodnim odcinku budowniczowie pracują w rejonie Kondratowicza oraz na Zaciszu, gdzie powstają stacje: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Ponadto tarcze TBM Anna i Maria są montowane i wiosną rozpoczną drążenie tuneli w stronę stacji Trocka. Duży postęp prac widać również na odcinku zachodnim - budowa na stacjach Ulrychów i Powstańców Śląskich zeszła już pod ziemię, do poziomu -1.

Jak podkreśla miasto, ''trwają również przygotowania do rozpoczęcia budowy kolejnych stacji na Bemowie i Stacji Techniczno-Postojowej Karolin''. Mimo że prace powinny ruszyć wczesną wiosną, wciąż nie znamy terminu początku robót ani nie wiemy, gdzie będą rozmieszczone wejścia do trzech ostatnich stacji. Przypominamy, że mają one zostać wybudowane do końca 2022 roku, natomiast mieszkańcy mają z nich korzystać wiosną 2023 roku, więc czasu jest coraz mniej. Miasto przekonuje, że terminy te zostaną dotrzymane, jednak coraz więcej warszawiaków ma co do tego wątpliwości.