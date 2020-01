Parking przy stacji Warszawa Jeziorki coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na wykonawcę miejsc postojowych w sąsiedztwie Karczunkowskiej

Ulga dla mieszkańców

Park and Ride Warszawa Jeziorki ułatwi życie nie tylko osobom z podwarszawskich miejscowości, które codziennie dojeżdżają do stolicy do pracy, i dzięki nowemu parkingowi będą mogły zostawić w pobliżu stacji kolejowej swój samochód i przesiąść się do pociągu. Stanowiska postojowe przy Warszawa Jeziorki to ulga również dla mieszkańców osiedla znajdującego się w pobliżu tego przystanku. Dojeżdżający zostawiają bowiem swoje samochody na ulicy Karczunkowskiej oraz zastawiają nimi inne wąskie uliczki osiedla. P+R Warszawa Jeziorki zmieni tę sytuację.