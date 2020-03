Prawie 500 pożarów w weekend na Mazowszu. Straż Pożarna apeluje o rozwagę

W weekend (27-29 marca) na terenie woj. mazowieckiego doszło do blisko 500 podpaleń traw oraz 59 pożarów w lasach - poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie. W sumie od początku marca strażacy odnotowali już prawie 1,5 tys. pożarów traw. Szczegóły w tekście poniżej.

500 pożarów traw w weekend - Od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca na Mazowszu odnotowano blisko 500 pożarów traw oraz 59 pożarów w lasach. Przez cały marzec strażacy wyjeżdżali do akcji już 1468 razy - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Jednocześnie strażacy apelują o rozwagę, a także czujność i zwracanie uwagi na nietypowe zachowania ludzi w lesie.- Wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzi, w tym także podpalacza- apeluje Straż Pożarna. I dodaje, że w 2020 roku na terenie woj. mazowieckiego powstały 1283 pożary traw, w tym w marcu aż 1109 pożarów. W sobotę 28 marca na terenie woj. mazowieckiego powstało 206 pożarów traw oraz 28 pożarów w lasach.

Pożar łąki nie użyźni gleby Strażacy zwracają uwagę, że większość pożarów zostaje wywołana celowo. - Pożar łąki nie użyźni gleby, wręcz odwrotnie - wyjałowi. Spalenie suchych traw nie wpłynie pozytywnie na rozwój nowej roślinności i nie przyniesie korzyści finansowych- apelują strażacy. W celu uświadamiania ludziom o skutkach podpalania traw, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi kampanie społeczną. - Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Wypalanie traw jest zabronione. Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tysięcy złotych, a w przypadkach, kiedy zagrożone jest mienie lub życie - od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności- informuje Państwowa Straż Pożarna.

150 tys. pożarów w 2019 roku W roku 2019 odnotowano 153 520 pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty wyceniono na 40 974 800 złotych. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów zużyto 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.