Premie dla opiekunek w żłobkach. Po kilkaset złotych za „gotowość do pracy”

Warszawa przyznała dodatkowe pieniądze dla opiekunek pracujących w żłobkach. Jak tłumaczy ratusz to swego rodzaju nagroda za dobrą pracę w czasie „odmrożenia” tych placówek. Jaką premię przyznało miasto?

Nawet kilkaset złotych dostaną opiekunki, które w maju wróciły do pracy. Środki zostaną wypłacone w czerwcu, jako dodatek motywacyjny za ostatnie tygodnie pracy.

Opiekunki zarabiały mniej w czasie pandemii?

Jak tłumaczy miejskie biuro prasowe, wynagrodzenie opiekunek składa się z pensji podstawowej oraz dodatków, w tym tzw. motywacyjnego. Pracownicy, od czasu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, otrzymywali wynagrodzenie za gotowość do pracy. Średnia pensja opiekunek w żłobkach spadła wtedy z 3 765 zł (z dodatkami, przed pandemią) do 3 137 zł – w kwietniu. W maju ze względu na otwarcie placówek wypłaty podskoczyły do 3 451 zł. Do tej kwoty dojdzie jeszcze w wspomniany dodatek motywacyjny. Ratusz nie ujawnia dokładnie wysokości wspomnianej premii.