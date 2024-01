Premiera filmu "Kos". To laureat festiwalu w Gdyni. Na gali w Warszawie m.in. Więckiewicz i Braciak

Przełom 2023 i 2024 roku to - w kulturze - powrót do czasów minionych. Autorzy bardzo chętnie sięgają do historii z XVII, XVIII czy XIX wieku. W księgarniach króluje reportaż "Chłopki" Joanny Kuciel-Grydryszak, na platformach streamingowych "Rok 1670" Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, a w kinach: "Chłopi" - polski kandydat do Oscara oraz "Kos", którego premiera odbyła się 23 stycznia w Warszawie.