Protest taksówkarzy w strategicznym miejscu w Warszawie. Występują utrudnienia. "Chcą wyższych stawek za przejazdy"

Strajk taksówkarzy w Warszawie

Strajk ma polegać na aktywnym korzystaniu z przejść dla pieszych zlokalizowanych przy rondzie u zbiegu ulic Benetta i Narkiewicza przy lotnisku. Największe utrudnienia spodziewane są na drogach od strony Ursynowa i drogach S79 i S2 (Południowa Obwodnica Warszawy). Manifestacja może potrwać nawet do godz. 18.00.

Taksówkarze chcą podniesienia stawek za przejazdy

Warszawscy taksówkarze chcą, by stawki za przejazdy wzrosły. Głównym żądaniem manifestujących jest podniesienie nieaktualizowanej od 22 lat stawki za przejazd kilometra. W taryfie I wynosi ona 3 złote za kilometr. W projekcie uchwały, która została złożona do Rady Warszawy stawka ta miałaby wzrosnąć o złotówkę. Na poprzednich sesjach radni zdejmowali jednak ten projekt z porządku obrad, argumentując to m.in. brakiem pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji.