Urząd Miasta wskazał, że tempo prac pozwala przypuszczać, że roboty zostaną zakończone przed planowanym terminem.

- Inwestycja ta powstała w latach 70. i musieliśmy ją wyremontować, co oczywiście spowodowało pewne problemy. Ale cieszę się, że przyspieszyliśmy i że będziemy mogli oddać wiadukt dużo szybciej. Trasa miała być gotowa do marca 2024 roku, ale mam nadzieję, że kierowcy pojadą tym odcinkiem już przed końcem tego roku. Będą jeszcze trwały prace pod wiaduktem, ale ruch wreszcie ruszy – i to dużo szybciej. Przebudowany wiadukt połączy Śródmieście z Saską Kępą, Grochowem i Gocławiem, a Trasa Łazienkowska stanie się w pełni przelotowa po lewej stronie Wisły – powiedział prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.