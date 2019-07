Przebudowa ulicy Słowackiego. Więcej miejsc parkingowych, ścieżka rowerowa i zieleń

Na całej długości ulicy powstanie spójna i wygodna droga dla rowerów . Istniejący odcinek od ul. Toeplitza do ul. Krechowieckiej zostanie wyremontowany a na odcinku od ul. Krechowieckiej do ul. Popiełuszki zbudowana będzie nowa droga dla rowerów. Nowa ścieżka będzie się łączyć z układem przejazdów dla rowerzystów przy stacji metra Marymont. W najważniejszych punktach pojawią się stojaki dla rowerów.

„Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego” to tytuł projektu wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.

Na zmianach zyskają także kierowcy. Wzdłuż ulicy ZDM wyznaczy ok. 60 miejsc postojowych, co oznacza że ich liczba zwiększy się dwukrotnie. Nowe miejsca (skośne i równoległe) pojawią się kosztem jednego pasa jezdni pomiędzy skrzyżowaniami, co nie wpłynie na przepustowość całej ulicy. Na Słowackiego ma również pojawić się nowa uliczna zieleń.

