Przedłużono dla byłego burmistrza Pragi-Południe. Jest podejrzany o korupcję PAP

Wikimedia Commons

Były burmistrz Pragi-Południe Adam C. pozostanie w areszcie w związku z zarzutami korupcyjnymi. Sąd zdecydował o przedłużeniu środka zapobiegawczego co najmniej do 7 stycznia 2024 roku.