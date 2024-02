Przednia szyba sklejona taśmą, korozja i nieszczelny układ hamulcowy. Policjanci zatrzymali pod Warszawą autobus w fatalnym stanie

Niesprawny technicznie autobus nie został dopuszczony do ruchu i nie wyjechał już na drogi powiatu piaseczyńskiego.

- Niestety ta sytuacja pokazuje, że kierowcy wciąż lekceważą obowiązujące przepisy. Szczególną wagę, co do stanu technicznego pojazdu do którego wsiadają, powinni przywiązywać właśnie kierujący świadczący usługi przewozu osób. Mowa tutaj oczywiście o kierujących autobusami miejskimi. Poruszając się niesprawnym pojazdem stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale również osób które przewożą – przestrzega policjantka.