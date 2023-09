Przegląd jesiennych premier teatralnych. Co nowego w repertuarach warszawskich teatrów po wakacjach? Katarzyna Glegoła

Spektakle premierowe w Warszawie. Teatry są już gotowe na nowy sezon. Pierwsze tygodnie po wakacjach będą obfitować w pokazy spektakli premierowych. Ale nie tylko. Nie zabraknie także znanych i lubianych przez publikę tytułów. Zapowiada się wrzesień pełen teatralnych wrażeń, będzie to prawdziwa gratka dla miłośników teatru. Przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wartych zobaczenia premier teatralnych. Na co pójść do teatru jesienią? Podpowiamy! Aby przejść do listy teatralnych premier, kliknij w zdjęcie.