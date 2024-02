Przepadła ostatnia pamiątka po dawnych właścicielach Ząbek. W weekend rozebrano willę Ronikierów

W weekend rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków miasta Ząbki - willę Ronikierów. Był to ostatni ślad po rodzinie Ronikierów. To hrabia Ronikier zapoczątkował realizację miasta ogrodu Ząbki. (...) Powiadomiliśmy służby konserwatorskie, które mamy nadzieje, że wyciągną konsekwencje - napisano na Facebooku.

Kto zawinił ws. rozbiórki? Konserwator i miasto przerzucają się odpowiedzialnością

Rzecznik MWKZ Andrzej Mizera przekazał, że budynek nie był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dwukrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie do gminy Ząbki. Niestety, bezskutecznie - zaznaczył rzecznik dodając, że w utworzenie GEZ jest obowiązkiem gminy zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

Natomiast władze miasta Ząbki wydały oświadczenie, w którym zapewniają, że willa od wielu lat jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. - Burmistrz Miasta Ząbki pismem zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby podjął działanie w celu wpisania przedmiotowego obiektu do rejestru zabytków, co dałoby prawne zabezpieczenie przed jego rozbiórką. Od wielu lat willa jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków - czytamy w mediach społecznościowych.