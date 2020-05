Pusto w centrum Warszawy i w Lesie Kabackim. Mieszkańcy "uciekli" za miasto?

Majówka 2020. Co robić w Warszawie i okolicach podczas majówki?

Majówka 2020 w Warszawie i okolicach. Co robić, gdzie pojechać, co zwiedzić? Przygotowaliśmy rozkład jazdy na długi weekend majowy. Znajdziecie tam podpowiedzi, czym warto się zainteresować. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do listy ciekawych miejsc w Warszawie i okolicach.