Pusty szpital na obrzeżach Warszawy. Budynek w pałacykowym stylu jest nawiedzony? Wiadomo, jaką skrywa tajemnicę

"Słyszano kroki, zgrzyty i jęki". Opuszczony szpital w Warszawie jest nawiedzony?

W jednej z dzielnic na obrzeżach Warszawy, pośrodku lasu, stoi wyjątkowy obiekt - opuszczony budynek, który do 2014 roku pełnił funkcję placówki rehabilitacyjnej. To blisko stuletnia budowla w pałacykowym stylu , która miała zostać wybudowana na potrzeby pensjonatu. Jedno ze skrzydeł zakończone jest charakterystyczną wieżyczką, a przed gmachem widzimy podjazd z rondem typowym dla reprezentatywnych rezydencji.

Ośrodek rehabilitacyjny działał tam do roku 2014. Później budynek opuszczono i niestety stało się z nim to, co z wieloma innymi cennymi budowlami na terenie Warszawy - zaczął niszczeć i mimo alarmów czy fotopułapek nie uniknął działań wandali. Na forach osób zajmujących się urbexem można wyczytać, że miejsce jest coraz bardziej zdewastowane, a powybijane szyby nie dodają mu uroku. Ponadto wśród miejskich eksploratorów krąży teoria, że jednym z powodów opuszczenia tego budynku było jego... nawiedzenie. "Pacjenci słyszeli po nocach kroki, zgrzyty, jęki i brzęczenie łańcuchów" - twierdzi pewien internauta, który zdecydował się zwiedzić obiekt.