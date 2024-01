Ranking Perspektywy 2024. Oto najlepsze licea w Warszawie. Kto na podium w tym roku?

Ranking Perspektywy 2024

Jak co roku na początku stycznia poznamy najlepsze licea w Polsce oraz w Warszawie. Wyniki rankingu zostały zaprezentowane już kilka minut po północy 11 stycznia 2024 roku. My przedstawiamy wyniki XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 w zakresie warszawskich szkół średnich. W tym roku ponownie najlepszym warszawskim liceum okazało się XIV LO im. Stanisława Staszica (Ochota). Kto jeszcze znalazł się na podium i w pierwszej "10"? Poniżej znajdziecie pełny ranking w kolejności miejsc od 100 do 1. Kliknij, aby przejść do galerii.