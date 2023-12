Ruszyła budowa miejskiej szkoły z prywatnych pieniędzy. Pierwszy taki przypadek w Polsce. Miasto korzysta z "lex deweloper"

Szkoła z prywatnych środków trafi do miasta

Po zakończeniu budowy szkoła trafi do zasobów miejskich. Będzie to nowa siedziba istniejącej szkoły podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty działającej na pobliskim Wierzbnie. Placówka zapewni ogólnodostępną edukację w klasach 1-8 (po dwie klasy w każdym roczniku) oraz oddziale przedszkolnym. Uczniowie rozpoczną w niej naukę we wrześniu 2025 roku. Będzie to także pierwsza publiczna szkoła w Polsce zbudowana dla miasta przez prywatnego inwestora. Wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę szkoły odbyło się 5 grudnia z udziałem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, burmistrza Mokotowa, pracowników i uczniów SP nr 119 oraz firm realizujących to przedsięwzięcie.