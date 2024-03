Nowe liceum w Warszawie. Pierwsze od dwudziestu lat. Powstało w Wesołej. Nowoczesna szkoła jak z filmu

Pierwsze od 20 lat nowe liceum w Warszawie powstaje w dzielnicy Wesoła. W zasadzie powstało, bo budynek posiada już pozwolenie na użytkowanie. Obecnie czekamy jeszcze na ostatnie szlify i wkrótce pojawią się tam uczniowie. Zajrzeliśmy do środka, aby zobaczyć jak wygląda nowoczesna szkoła i co może nas w niej zaskoczyć.

Nowa szkoła w Wesołej już gotowa

Przywykliśmy do szkół nazywanych potocznie tysiąclatkami. Budynków wyglądających niemal identycznie, w których uczyliśmy się niemal wszyscy. Praktycznie gotowa inwestycja w Wesołej nie jest do nich podobna. Przede wszystkim jest bardzo mocno oszklona. Wchodzimy głównym, dużym wejściem. Po prawej stronie od wejścia jest już przygotowana przestrzeń na szatnie - nie będzie spacerów do podziemi. Mówiło się, że miały one pełnić w dawnych szkołach też funkcję schronów, ale nie wiemy na ile bezpiecznie i skutecznie. Po lewej czeka nas z kolei korytarz prowadzący do części sportowej.

Szkoła czeka jeszcze na boisko szkolne, ale i ono powstanie. Jeśli mówimy o samej szkole to posiada on już kluczową zgodę na użytkowanie budynku. - Oczywiście trwają jeszcze wykończenia - sale lekcyjne i pracownie są puste, w auli trzeba zainstalować fotele, ale to już są ostatnie szlify. Poczyniliśmy działania, żeby możliwe było przeniesienie uczniów do tego budynku już po świętach wielkanocnych. Skupiamy się jednak oczywiście na nowym roku szkolnym, ale być może już w tym budynku maturzyści będą pisać egzamin dojrzałości - słyszymy od burmistrza dzielnicy Wesoła.

To nie była oczywista inwestycja

Co warto zauważyć to, że ta część może zostać całkowicie oddzielona i zamknięta od reszty budynku. Szatnie, zaplecze, sala fitness, siłownia i sala gimnastyczna mogą działać w weekendy czy w godzinach pozalekcyjnych. Jak słyszymy, umożliwi to działanie komercyjne, ale być może także przeprowadzanie egzaminów bez konieczności zamykania całej szkoły. Całej dzielnicy ma przydać się też szkolna aula. To sala na ponad 200 osób z odpowiednią akustyką, fotelami jak w kinie, nagłośnieniem. Czegoś takiego brakowało Wesołej tu również może być prowadzona działalność wykraczająca poza ramy szkolne. Z drugiej strony umożliwi sporo działań artystycznym uczniom. Co ciekawe, jak mówi nam burmistrz Marian Mahor, miasto nie było przekonane do inwestycji. CLXIII LO im. Czesława Niemena Krzysztof Jedynak Trzeba jasno powiedzieć, w mieście nie od początku było przekonanie do tego, że Wesoła potrzebuje liceum. Spotykałem się ze stwierdzeniami, że jest dobry dojazd do innych dzielnic, że obecna oferta edukacyjna w skali m.st. Warszawy w tym zakresie jest wystarczająca. Przeprowadziliśmy w dzielnicy konsultacje społeczne i one jednoznacznie wykazały, że lokalna społeczność chce własnego liceum. Co więcej, mieszkańcy uznali to za priorytet nawet jeśli miałoby to być kosztem innych inwestycji np. drogowych. Na szczęście udało się tego uniknąć. Zrobiłem wszystko co możliwe, żeby budżet dzielnicy nie ucierpiał z tego powodu w żaden sposób w innych dziedzinach - słyszymy.

Winda w szkole? Kiedyś brzmiało jak abstrakcja

Szkoła może pomieścić nawet 600-700 uczniów. Obecnie ze względu na mały budynek musiała wręcz ograniczać nabory, więc mamy duży zapas. To pierwsze nowe liceum w Warszawie od 20 lat i jesteśmy z tego jako dzielnica bardzo dumni. Koszt budowy szkoły to około 40 milionów złotych. My, mówię o dzielnicy Wesoła, w ratuszu mamy dobrą opinię, jeśli chodzi o jakość naszych inwestycji publicznych, które udaje nam się realizować sprawnie i w korzystnym budżecie - dodaje burmistrz Mahor. Podczas zwiedzania nowego budynku naszą uwagę przykuwają szklane drzwi do sal lekcyjnych. Można obserwować co dzieje się w środku, ale i w drugą stronę na korytarzu. Ucieczka z lekcji i spacery po korytarzach będą znacznie utrudnione. CLXIII LO im. Czesława Niemena Krzysztof Jedynak To co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to, że w szkole jest winda. Nie ma też podjazdów do wejścia. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale sam z okresu szkolnego pamiętam osoby, które np. przez kontuzje sportowe czy inne przypadki musiały pokonywać schody pomiędzy lekcjami o kulach. Cieszy, że dzisiaj winda w budynku szkolnym to standard. Nie brakuje też takich elementów jak stołówka, biblioteka, jest patio. W salach znajdą się elektroniczne tablice, a co istotne na korytarzach nie będzie głośno. Obecnie poruszaliśmy się po bardzo dużych pustrych przestrzeniach, a nie było echa ani pogłosu. Wszystko dlatego, że wykorzystano płyty z wełny drzewnej, które redukują hałas. To ważne w takim miejscu jak szkoła, gdzie będzie bardzo dużo młodzieży.

Jedynym miejscem, które "wyłamuje" się z powyższej zasady jest nieco obniżone miejsce spotkań przy głównym wejściu do szkoły. Znajduje się nad nim sufit będący elementem schodów z auli i dalej także szklany dach z wyższej kondygnacji. To będzie prawdopodobnie najgłośniejsze miejsce w całej szkole. My wrócimy do Wesołej by zobaczyć efekt końcowy, a więc z wypełnionymi salami lekcyjnymi i pracowniami. Dzielnice dzieli już jednak bardzo nie wiele od nowej placówki edukacyjnej. Szkoła znajduje się przy ul. Słowackiego 3 w Wesołej i za patrona ma Czesława Niemena. Projekt budynku powstał w pracowni architektonicznej plus3-architekci Sp. z o.o. Wykonawcą robót budowlanych jest firma REMBUD Sp. z o.o. CLXIII LO im. Czesława Niemena Krzysztof Jedynak

