Gruntownie przebudowane przedszkola na Bielanach nareszcie otwarte. Oto efekty dwuletniego remontu za ponad 15 milionów złotych

Nowoczesny pokój relaksu i mobilne ścianki

Budynek przeszedł termomodernizację. Dostosowaliśmy go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. Powstały dwie zupełnie nowe sale, a cztery sale na parterze powiększyliśmy i utworzyliśmy z nich bezpośrednie wyjście na taras i dalej na plac zabaw. W każdym z oddziałów zamontowaliśmy tablice multimedialne. Wstawiliśmy też mobilne ścianki, dzięki czemu sale można łączyć i zwiększać ich przestrzeń według potrzeb - przekazała rzeczniczka prasowa urzędu dzielnicy Bielany Magdalena Borek.

Salę do zajęć ruchowych wyposażono w ściankę wspinaczkową, monitory interaktywne z grami edukacyjnymi typu wzory geometryczne czy gry logiczne, a także zamontowano panele sensoryczne, wspierające podczas zajęć z integracji sensorycznej. Do tego stworzono pokój relaksu, na którego wyposażeniu znalazły się wodna tuba świetlna, sensoryczne panele ścienne, kula plazmowa, tuby lawowe oraz lustra sensoryczne.

Przedszkola na Wawrzyszewie i Chomiczówce zmodernizowane. Tak się prezentują UM Bielany

Prace obejmowały również zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Plac zabaw zmodernizowano i podzielono na trzy strefy. Jedna z nich to strefa muzyczno-sensoryczna, wyposażona w dzwonki chromatyczne czy tonbloki. W pozostałych są trampoliny i karuzele, w tym huśtawki typu „bocianie gniazdo”, a także trzy piaskownice z wyciągarką do piasku. Na placu przewidziano miejsce na trawiaste mini-boisko i ustawiono skrzynie, które posłużą do założenia ogródka warzywnego i zielnego. Przy wyjściu na plac zabaw utworzono pomieszczenie do przechowywania zabawek.