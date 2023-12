Najdroższa działka w Warszawie została sprzedana. Teren po "Fortepianie" na Ursynowie kupił wspólnik Roberta Lewandowskiego

Działka na Ursynowie znalazła właściciela. Nowy nabywca zapłacił fortunę

Ponad dwie dekady temu przy ul. Cynamonowej na Ursynowie miał stanąć dom kupiecki Fortepian. Prace zaczęto w 1997 roku, jednak budowę przerwano na etapie fundamentów. Po batalii sądowej teren został odzyskany przez miasto i wystawiony na sprzedaż.

Grunt po dawnym Fortepianie okazał się być najdroższym terenem wystawionym na sprzedaż przez miasto. Nic dziwnego - jest to atrakcyjna działka położona w centrum Ursynowa, niedaleko stacji metra Imielin, a jej powierzchnia to ponad 4700 m kw. W jej sąsiedztwie znajduje się parking piętrowy i Multikino, a sam plan miejscowy przewiduje w tym miejscu bloki o wysokości do 7-8 pięter.