Nowy kierunek na PW. Tutaj wiedza spotyka praktykę

To przełomowy moment dla edukacji inżynieryjnej. Brakowało kierunku łączącego wiedzę teoretyczną z praktycznymi potrzebami przemysłu motoryzacyjnego. Naszym celem było stworzenie programu, który (...) łączy innowacyjne podejście do nauczania z bezpośrednią współpracą z liderami branży - powiedział Marcin Dębniak, Global R&D Manager w Grupie FORVIA, inicjator i pomysłodawca nowego kierunku.

Program studiów opiera się na zaawansowanych metodach nauczania XXI wieku, w tym na transformacji cyfrowej i nowoczesnych narzędziach dostępnych na rynku. Uwzględnione są w nim praktyczne prace nad rzeczywistymi problemami firm i rozwiązywanie konkretnych biznesowych przypadków , co umożliwi studentom płynne przejście do sektora biznesowego po studiach.

Kształcimy inżynierów, którzy będą efektywnie podejmować decyzje i wprowadzać innowacje w branży motoryzacyjnej. Za cel stawiamy sobie dostarczenie studentom nie tylko solidnych podstaw teoretycznych, ale także umiejętności praktycznych, które są kluczowe w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie technologii - podkreślił Marcin Dębniak.

Studenci mają okazję nauczyć się, jak funkcjonuje biznes od wewnątrz, co pozwoli im na świadomy wybór przyszłego pracodawcy. Zrozumienie procesów i dynamiki branży motoryzacyjnej, zdolność do krytycznego myślenia oraz efektywnej komunikacji to kluczowe kompetencje, których uczą się studenci. Kierunek zapewnia im także umiejętności analizy trendów i przewidywania kierunków rozwoju branży, co daje im znaczącą przewagę na konkurencyjnym rynku.