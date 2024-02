Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie rozdaliśmy nagrody nauczycielom. Oto lista nagrodzonych

W środę 31 stycznia w warszawskim Domu Kultury „Kadr” odbyła się uroczysta gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Polska Press Grupy. Na wydarzeniu wręczone zostały dyplomy laureatom z poszczególnych powiatów, a także nagrody zwycięzcom etapu wojewódzkiego. Plebiscyt, organizowany przez Polską Metropolię Warszawską, Echo Dnia i Tygodnik Ostrołęcki, jest największym tego rodzaju wydarzeniem nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce.

Licznie zgromadzonych nauczyli, którzy na miejsce przyjechali z całego województwa, przywitały piosenki w wykonaniu Eweliny Borkowskiej, laureatki międzynarodowej nagrody Issa, a także plebiscytu Polska Press – Osobowość Roku. Następnie, głos zabrała organizatorka wydarzenia.

- Choć nie każdy uczeń doceni Wasze starania od razu, a niektórzy być może nigdy, wystarczy, że wypuścicie w świat choć grupkę młodych ludzi pełnych optymizmu, nadziei na lepsze jutro i chęci do działania. Nie traćcie wiary w to, że jesteście dla nasz wszystkich ważni. Doceniamy Wasze starania i szanujemy Was za to, że podjęliście się jednej z najtrudniejszych prac – powiedziała Ewa Szmarowska, dyrektor działu realizacji projektów Polska Press Grupy.