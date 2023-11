Podpisano umowę na budowę parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Wiemy do kiedy powstanie

Park linearny nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Jeszcze pod koniec października było trochę zamieszania. Zarząd Zieleni unieważnił przetarg na budowę parku. Po rozstrzygnięciu postępowania jedna z firm - PORR odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. ZZW przyznało, że analiza ofert nie była dokonana w pełni właściwie. Już 30 października pojawiła się ponowna informacja ze strony Zarządu Zieleni. Znów o wyborze wykonawcy. Ponownie wybrano firmę Palmett - tak jak w pierwszym postępowaniu. - To rzecz bez precedensu. Ponad dwukilometrowy park w bardzo trudnym miejscu, dlatego że nad tunelem obwodnicy. Było mnóstwo rozmów i uzgodnień, ale udało się - mówił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

- Zazieleniamy stolicę, bardzo się z tego cieszę, że możemy dzisiaj Państwu odpowiedzieć o tym, co będzie nad tunelem. Czekaliśmy na te decyzje od wielu miesięcy. Dziś ok. 40% miasta to tereny zielone. Mieszkańcy zabiegają, żeby zieleni było coraz więcej, dlatego zazieleniamy całą stolicę - dodawał gospodarz stolicy. Niestety terminy realizacji, jeśli wierzyć obecnym harmonogramom, złapały opóźnienie względem wcześniejszych - dość optymistycznych. Z pierwszych elementów mamy skorzystać w 2025 roku, a całości rok później. - Inwestycja została podzielona na etapy, żeby oddawać fragmenty parku po kolei. Mam nadzieję, że w 2025 roku pierwsze etapy będą zrealizowane, a w 2026 roku cała inwestycja - zapowiada Rafał Trzaskowski.

Co powstanie na Ursynowie?

na odcinku nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) pojawią się trzy niewielkie placyki. Na jednym z nich zamontowana zostanie wielofunkcyjna wiata z huśtawkami, stolikami czy ławkami;

na odcinku nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) zaprojektowano rozległą polanę otoczoną roślinnością;

na odcinku nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) na placu wybudowana ma zostać fontanna posadzkowa, a w jej sąsiedztwie pojawi się duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem. Na tym odcinku zaplanowano też strefę rekreacyjną z urządzeniami do zabawy;

na odcinku nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) wybudowany ma zostać ogród zmysłów;

na odcinku nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) w pobliżu niewielkiego placyku z dwoma dużymi stołami piknikowymi posadzona zostanie roślinność inspirowana sadami;

na odcinku nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) zmieni się kształt istniejącego nasypu. Mieszkańcy będą mogli wejść na jego szczyt. Po wschodniej stronie pojawi się wiata podobna do tej na odcinku nr 1.

Jak zaznaczał burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, Zarząd Zieleni rozstrzygnął przetarg na wariant podstawowy i korzystając z opcji na odcinek 1 (Pileckiego - Stryjeńskich). - Pojawi się nowy układ chodników i ścieżek spacerowych – głównym elementem będzie biegnąca przez całą długość parku promenada. Mieszkańcy skorzystają też m.in. ze strefy rekreacyjnej i drewnianego tarasu, który zaplanowano nad ogrodem deszczowym – czytamy. Pozostaje jeszcze kwestia elementów otaczających park, jak choćby realizacja dróg dla rowerów, co częściowo realizowane ma być przez dzielnice. Zapytaliśmy o to burmistrza Roberta Kempy. - ZDM jest w trakcie uzgodnień z GDDKiA. Mam nadzieję że jeśli sytuacja budżetowa się poprawi to jeszcze w marcu uda się zabezpieczyć środki by w 2024 i 2025 roku równolegle z realizacją parku zrealizować wszystkie prace dotyczące okolicy parku linearnego - usłyszeliśmy.