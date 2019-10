Recyklomaty, Warszawa. Naprawione maszyny do recyklingu staną w nowych lokalizacjach [ADRESY]

Gdzie są warszawskie recyklomaty?

Recyklomaty padły ofiarą własnego sukcesu. W niespełna 3 miesiące warszawiacy zwrócili do maszyn 115 tys. odpadów, a aplikację służącą do obsługi automatów pobrało ponad 10 tys. użytkowników. Niestety, z czasem recyklomaty zaczęły sprawiać problemy techniczne. Użytkownicy skarżyli się na to, że maszyny były okresowo wyłączone, oraz występowały w nich kłopoty z poprawnym oddawaniem odpadów. W rezultacie żółto-niebieskie maszyny zniknęły z pl. Bankowego i ul. Ząbkowskiej.

- Ich uszkodzenia (na szczęście nie bardzo poważne) wynikały zwykle z nieuwagi użytkowników, ale zdarzały się również akty celowego wandalizmu. Zdarzało się, że osoby korzystające z urządzeń ignorowały m.in. komunikaty o tym by do recyklomatów wkładać butelki i puszki w ich pierwotnym kształcie, gdyż urządzenie samo je zgniata. Do maszyny trafiały także butelki z płynami - mówił Wirtualnym Mediom rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa.