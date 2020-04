Regeneracja pokonała koronawirusa. Klubokawiarnia zmieniła się w sklep ze świeżymi produktami i kawą na wynos

- Działamy już 18 lat właśnie dlatego, że staramy się dostosować do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości - pisze zespół Klubokawiarni Regeneracja na Facebooku. Lokal zmienił się w sklep ze świeżymi warzywami, owocami, obiadami na wynos, kawą, sokami i ekologicznymi produktami. - Jak większość naszej branży walczymy o przetrwanie. Na razie będziemy czynni od środy do niedzieli w godzinach 11:00 -18:00 - informuje zespół Regeneracji. I dodają, że wszystko sprzedawane jest na wynos i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. – Szukaliśmy pomysłu na siebie. Znikniemy, gdy nie zaczniemy z powrotem działać - powiedział w wywiadzie dla “Gazety Wyborczej” Leszek, menedżer lokalu. Co jeszcze można kupić w Regeneracji? Śledźcie aktualizacje TUTAJ .

Niezbędnik Mokotowa

Regeneracja to kultowa klubokawiarnia, działająca na warszawskim Mokotowie od 2002 r. Miejsce to znane jest z przyjemnej i bezpretensjonalnej atmosfery. Regeneracja to cztery sale o różnych charakterach, jak również ogródek z widokiem na park Morskie Oko. Niestety, z racji rządowych obostrzeń, przestrzeń jest obecnie zamknięta. Wiadomość o wznowieniu działalności, ale w nowej formie, ucieszyła warszawiaków, którzy mocno wspierają to miejsce. - Super! Będziemy zaglądać! To są dobre wiadomości! Brawo Wy!!! Można? Można! - piszą stali bywalcy. Jeśli nie znacie Regeneracji to koniecznie wpadajcie na Puławską 61 w Warszawie!