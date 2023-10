Remont linii średnicowej w Warszawie. "Na przebudowę zarezerwowano kilka miliardów"

Kilka miliardów złotych

Dzięki tej inwestycji wzrośnie przepustowość: z 16 par pociągów na godzinę na linii średnicowej do 24 par oraz z 14 par pociągów na godzinę na linii dalekobieżnej do 20 par.

Środki na realizację przebudowy warszawskiej średnicy zostały zarezerwowane w przyjętej w połowie sierpnia przez rząd aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego wartości 80 mld zł. Aktualizacja będzie obowiązywała do roku 2030 z perspektywą do roku 2032. Obecnie kończy się realizacja KPK zaplanowanego do roku 2023, którego wartość to blisko 77 mld zł.