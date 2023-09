Remontowali dom w Otwocku pod Warszawą. Nieuczciwa para postanowiła okraść właściciela

Okazało się, że to 44-letni mieszkaniec Otwocka, poszukiwany przez tamtejszy sąd do odbycia kary 10 miesięcy więzienia.

Do otwockiej komendy zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem. Niecodzienne było to, że włamania dokonano za pomocą oryginalnego klucza.

Co im grozi?

Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego 44-latka i jego 51-letnią wspólniczkę. Odzyskali też dużą część skradzionych przedmiotów w tym laptop i biżuterię.

"Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przyznali się do winy. Kobieta została objęta policyjnym dozorem, natomiast mężczyzna trafił na 10 miesięcy do aresztu" - podał sierż. szt. Patryk Domarecki.