Restauracja Filipa Chajzera w Warszawie. Celebryta otwiera śniadanownię. Rezygnuje z serwowania alkoholu

Filip Chajzer otwiera restaurację w centrum Warszawy

Jednym z głównych motywów, które przyświecają temu projektowi, jest zdrowie i pozytywna energia. Filip Chajzer wyjaśnia, że zależy mu, aby restauracja była miejscem o wysokich wibracjach energetycznych, gdzie ludzie mogą delektować się smacznym jedzeniem i orzeźwiającymi napojami, nie potrzebując alkoholu do relaksu czy zabawy.

Informację o tym nowym projekcie Filip Chajzer ogłosił osobiście w swoich mediach społecznościowych. W swoim wpisie podkreślił, że decydując się na przejęcie lokalu z licencją na sprzedaż alkoholu, świadomie i z pełną odpowiedzialnością zrezygnował z serwowania alkoholu. Zamiast tego, restauracja działać ma w formie "Mocktail Bar", czyli serwować drinki zero procent. W ten sposób Chajzer chce przekształcić tradycyjną koncepcję knajpy na coś wyjątkowego, co odzwierciedla i preferencje zdrowego i nowoczesnego trybu życia.

W swoim wpisie na mediach społecznościowych, Filip Chajzer podkreśla negatywne skutki alkoholu dla zdrowia i życia społecznego. Określa go mianem "trucizny", która może mieć negatywny wpływ na aspekty takie jak finanse, relacje rodzinne oraz ogólny komfort życia. Z tego powodu postanowił, że jego restauracja będzie stanowić przeciwwagę dla tego trendu, oferując alternatywę w postaci bezalkoholowych koktajli, które są smaczne, atrakcyjne wizualnie i przynoszą radość bez negatywnych efektów ubocznych.

Chajzer: Osobiście będę kelnerem!

To jednak nie koniec nietypowych niespodzianek w restauracji popularnego prezentera telewizyjnego. Zapowiedział, że sam będzie obsługiwać swoich gości! Filip Chajzer osobiście będzie pełnił rolę kelnera, aby jeszcze bardziej zaangażować się w to unikalne przedsięwzięcie. Restauracja ma być miejscem, które integruje zarówno nowoczesne podejście do jedzenia i picia, jak i polskie dziedzictwo oraz ducha innowacji.

Mocktail bar ma zamiar oferować wyjątkowe śniadania przez cały dzień, serwowane do godziny 22:00. Goście będą mieli okazję spróbować różnorodnych bezalkoholowych koktajli, selekcji najlepszych win i napojów - równie smacznych, co atrakcyjnych wizualnie.