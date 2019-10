Rewolucja na drogach w Warszawie. Drożej za parkowanie, strefy czystego transportu i więcej parkometrów

Rafał Trzaskowski zapowiedział wielkie zmiany na stołecznych drogach. Nowa polityka Warszawy ma doprowadzić do polepszenia jakości powietrza. Dziś w stolicy zarejestrowanych jest 1,5 miliona samochodów, a kolejne 500 tysięcy każdego dnia przekracza rogatki miasta. To zdaniem ratusza zdecydowanie za dużo.

- W 2020 roku chcemy utworzyć Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. W ścisłym Śródmieściu chcemy, żeby obowiązywały zupełnie inne stawki. Naszym celem jest to, żeby mniej samochodów wjeżdżało do centrum. Inaczej wszyscy się w mieście podusimy – zapowiada Rafał Trzaskowski.

Wyższe mandaty, więcej buspasów

Od przyszłego roku zwiększą się kwoty mandatów za niewłaściwe parkowanie. Umożliwia to zmiana ustawy na poziomie państwowym. Warszawa ustaliła, że kara za źle zaparkowany samochód będzie wynosiła 250 zł . Jeżeli zapłacimy go w ciągu siedmiu dni, stawka spadnie do 170 zł. Co ciekawe, pierwsze złamanie przepisów będzie traktowane ulgowo, ponieważ mandat wynosić będzie wtedy „tylko” 100 zł.

Trzaskowski zapowiedział także ułatwienia dla kierowców. Wkrótce pojawić mają się tablice elektroniczne pokazujące dostępne miejsca na parkingach podziemnych. - Potencjał istniejących parkingów nie jest dziś w stu procentach wykorzystywany - mówi prezydent. - Pracujemy też nad aplikacją mobilną, która pomoże znaleźć miejsce do parkowania – dodaje.

Kolejną zapowiedzią, choć na razie tylko na poziomie dyskusji, jest utworzenie Strefy Czystego Transportu. Trzaskowski chce, żeby po historycznym centrum Warszawy poruszały się jedynie samochody zeroemisyjne. Wkrótce stanie się tak w przypadku autobusów, ponieważ ZTM od kilku lat wymienia flotę obsługującą Trakt Królewski na elektryczną. Na plac Zamkowy nie będą wjeżdżać także urzędnicy, którym Trzaskowski chce zabrać specjalne pozwolenia.