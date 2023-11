Rowerowa autostrada w Warszawie. Trasa: Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska. Wielki ciąg z północy na południe przez centrum

Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska z drogami dla rowerów

W zeszłym roku powstał odcinek wzdłuż placu Defilad oraz przejazdy rowerowe w rejonie ronda Dmowskiego. Dalej na południe trasa przebiega do Placu Konstytucji i w kierunku Pola Mokotowskiego. Na Puławskiej dróg dla rowerów brakuje aż do Dolnej (tylko po jednej stronie ulicy). Obecnie dobiega końca budowa drogi rowerowej od skrzyżowania z ulicą Królewską do al. „Solidarności”, wraz z odcinkiem przez plac Bankowy. Trwa też już projektowanie przebudowy trasy na Marszałkowskiej między placem Konstytucji a rondem Dmowskiego (obecnie po jednej stronie wysłużona z kostki brukowej). W powiązaniu z utworzeniem tzw. placu Centralnego oraz przebudową kwartału w rejonie ulic Złotej i Zgoda możliwe są jeszcze dalsze zmiany.

Likwidacja teleportów, tworzenie spójnej całości

Jak zapowiada miasto to pierwszy z zaplanowanych etapów prac. Równocześnie trwa projektowanie wcześniejszego odcinka drogi dla rowerów na Andersa, czyli od placu Bankowego do ul. Nowolipki, przez al. „Solidarności”. To krótszy fragment, miasto chce go oddać do użytku w podobnym czasie co opisany wyżej etap Nowolipki – Dworzec Gdański. Trwa też projektowanie dalszego odcinka tej trasy – na ulicy Mickiewicza, czyli od rejonu Dworca Gdańskiego do placu Wilsona. W przygotowaniu jest również trasa rowerowa w al. „Solidarności” i na ul. Leszno. W pierwszej kolejności powstanie odcinek między al. Jana Pawła II i ul. Okopową. Równolegle rozpoczęły się procesy konsultacji społecznych zmian na trzech śródmiejskich placach – Bankowym, Teatralnym i Żelaznej Bramy.