Rozkład jazdy PKP się zmienia. Na jesieni ruszą nowe połączenia w Warszawie i na Mazowszu

Dobra wiadomość dla podróżnych, którzy poruszają się pociągami. Z Warszawy wyruszy kilka, do tej pory zawieszonych połączeń.W listopadzie ma pojawić się m.in.połączenie Warszawa - Lublin. Pierwsze pociągi zostaną uruchomione na tej trasie 20 października. Prowadzone na tym odcinku prace pozwoliły na uruchomienie nowych przystanków i stacji: Zarzeka, Gołąb, Puławy Azoty, Puławy Chemia, Puławy Miasto i Puławy. Na Mazowszu zmieni się także połączenie między Warką a Czachówkiem Południowym. Pociąg pojedzie nowym torem. Pasażerowie będą mogli wygodniej wsiąść do pociągu w Warce i Chynowie oraz na przystankach Sułkowice, Krężel, Michalczew i Gośniewice.

PKP Warszawa - Puławy: będzie krócej i wygodniej

Między 20 października, a 13 listopada będziemy mogli dojechać bezpośrednio z Warszawy do Puław. Krócej będziemy jechać także ze stolicy do Poznania, a to wszystko za sprawą zmian w kursowaniu pociągów.

Zmienioną trasą będą jeździć także składy IC Łokietek (Kraków - Warszawa) oraz IC Syrena (Łódź). Pociągi ominą Warszawę Wschodnią i Centralną zatrzymując się na stacji Warszawa Gdańska.