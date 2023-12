Ryanair tnie kolejne rejsy z lotniska Warszawa-Modlin. Znika 15 połączeń do głównych europejskich miast

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair poinformowały w najnowszym komunikacie o kolejnych 20-procentowych redukcjach w zimowym rozkładzie lotów z lotniska Warszawa-Modlin.

Wprowadzone dziś (21 grudnia) cięcia, w połączeniu z 20-procentową redukcją ogłoszoną przez linię we wrześniu tego roku, spowodowały utratę 15 bezpośrednich połączeń z Modlina do głównych miast europejskich, a także zmniejszenie liczby lotów na kolejnych 16 trasach. Mimo to, Ryanair nadal będzie oferował bezpośrednie połączenia do Warszawy na wielu z tych tras, w tym do Bolonii, Liverpoolu, Neapolu i Wiednia, które będą teraz obsługiwane z lotniska Chopina - informuje przewoźnik.