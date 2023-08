Seria podpaleń pustostanów pod Warszawą. Policja zatrzymała podejrzanego. 25-latek wpadł podczas próby włamania Michał Mieszko Skorupka

W ostatnim czasie na terenie Józefowa dochodziło do licznych podpaleń pustostanów. Policyjne śledztwo doprowadziło tamtejszych funkcjonariuszy do 25-latka. Mężczyzna wpadł podczas próby włamania do jednego z lokali na terenie miasta. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Otwocku.