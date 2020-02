Setki pustych mieszkań na Pradze-Południe. Co dzieje się z miejskimi pustostanami?

Na Pradze w ciągu roku liczba ta spadła do 373. Jak podają władze dzielnicy obecnie remontowane są 33 mieszkania, które w najbliższym czasie zostaną zasiedlone. Co z pozostałymi? „Czekają na remont” – odpowiada urząd.

- Rodziny bardzo często odmawiają (i jest to całkowicie zrozumiałe) zajęcia mieszkania bez centralnego ogrzewania. Musiałyby bowiem ogrzewać się w nich trującymi „kopciuchami” lub bardzo drogim ogrzewaniem elektrycznym. Niestety, zdecydowana większość spośród tych 340 pustostanów nie ma c.o. i znajduje się w budynkach objętych roszczeniami - mówi Michał Szweycer z dzielnicy Praga-Południe. Wynika to z procedury, która wygląda tak, że najpierw proponuje się rodzinie komunalne lub najem lokalu socjalnego, a dopiero potem zaczyna się remont.

Sprawa jest jednak bardziej złożona. Spośród 340 pustostanów, tylko co trzeci nadaje się do zamieszkania. Pozostałe pozbawione są centralnego ogrzewania lub znajdują się w budynkach objętych roszczeniami.

Sporo pustostanów znajduje się w budynkach nadających się do rozbiórki, albo zbyt małych, by przenieść tam lokatorów. Praga-Południe tłumaczy, że w ciągu ostatnich pięciu lat remont przeszło aż 1283 mieszkań. A tylko w zeszłym roku 254. Co się z nimi dzieje? Są przekazywane osobom ubiegającym się o mieszkanie. Wśród nich znajdziemy także takich, którzy do tej pory mieszkali w bardzo złych warunkach.

Jak podaje dzielnica, aż 176 rodzin mieszka w lokalach bez centralnego ogrzewania, które do tego są objęte roszczeniami. Urzędnicy starają się ich przenieść „do mieszkań o należyty standardzie”. Problem, jak słyszymy, dotyczy braku w przepisach. Bieżące remonty nie dotyczą mieszkań objętych roszczeniami, czyli takich do których nie ma pewności czy pozostaną w zasobie miasta.

- Co można zatem zrobić by takie pustostany „uwolnić”? Apelować, po raz kolejny, razem z nami do parlamentu o prawne uregulowanie kwestii reprywatyzacji – tylko wtedy budynki te będzie można wyremontować, doposażyć w c.o. i staną się one zdatne do zamieszkania – dodaje Szweycer.