Siedlce. Deweloper niszczy boczną uliczkę. Mieszkańcy bezradni. "Droga jest łamana, studzienki zapadnięte"

W Siedlcach, jedna z lokalnych dróg, jest regularnie rozjeżdżana przez ciężki sprzęt. Ciężarówki budujące dla dewelopera bloki mieszkalne skracają w ul. Kazimierzowską kompletnie niszcząc niewielką ulicę. Mieszkańcy mają dość, ponieważ obawiają się, że zniszczonej drogi nikt im nie naprawi. W rozwiązanie problemu zaangażowani się już także miejscy radni oraz policja.

- Inwestor korzysta z naszej drogi i niszczy ją. Od godziny 6 rano do 22 jeździ tu ciężkim sprzętem budowlanym. Droga jest łamana, studzienki są zapadnięte. Inwestor robi co chce - mówi pan Sławomir, mieszkaniec ul. Kazimierzowskiej. W tej sprawie skontaktował się już z miejskimi radnym oraz urzędnikami ratusza w Siedlcach.

- Nikt do nas z urzędu miasta się nie odezwał. Do naczelnika wydziału dróg zaniosłem wniosek o postawienie znaku z ograniczeniem tonażu na drodze do 3,5 tony - tłumaczy. Wniosek od 23 października pozostaje nierozpatrzony. Jak opowiada mieszkaniec, ciężki sprzęt cały czas rozjeżdża lokalną drogę.