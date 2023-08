Skażenie wody na Mazowszu. Kilka miejscowości bez dostępu do wody pitnej. Wykryto niebezpieczne bakterie

Brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego stwierdził w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Piasecznie. Informacja skierowana jest do mieszkańców gmin Lesznowola Pole, Uwieliny, Ustanów, Suchodół, Pawłowice oraz Tarczyn Dobrowolskiego.

Nie można używać wody z kranu

Aż do odwołania nie można używać wody z kranu również w procesie produkcyjnym żywności, do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw czy naczyń kuchennych oraz do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran. Może być natomiast wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania toalet. Taką decyzję podjęto ze względu na zanieczyszczenie wody spowodowane obecnością enterokoków. Enterokoki w wodzie pitnej po przedostaniu się do organizmu ludzkiego mogą wywoływać wiele schorzeń. Powodują między innymi choroby układu pokarmowego.