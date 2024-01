Słowo Roku 2023 wybrane. Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki kultowego konkursu

Słowo Roku 2023

Decyzją kapituły słowem roku 2023 r. została "sztuczna inteligencja". Na drugim miejscu znalazły się "wybory", zaś trzecie miejsce ex aequo zajęły słowa "inflacja" oraz "posłanka".

Z kolei w plebiscycie internautów zwyciężyło słowo "wybory". Drugie miejsce zajęła "sztuczna inteligencja", zaś na trzecim znalazła się "inflacja".

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk zwrócił uwagę, że określenie "sztuczny" ma we współczesnej polszczyźnie umniejszające znaczenie. - Jeszcze w XIX wieku łączyliśmy słowo +sztuczny+ ze sztuką. +Sztuczne+ uderzenie np. Jankiela czy sztucznie gotowany rosół staropolski u Mickiewicza to były rzeczy dobre, bo zgodne z regułami sztuki. Później +sztuczny+ zaczął oznaczać to, co dziś, czyli to, co nie jest naturalne - przypomniał.