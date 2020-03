Ślub a koronawirus. Panika wśród przyszłych nowożeńców. "Odwołują wesela zaplanowane na sierpień"

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, na terenie całej Polski obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Obejmuje on także wesela i spotkania rodzinne oraz zgromadzenia religijne. Z racji tego przyszli nowożeńcy zastanawiają się, co zrobić w takiej sytuacji. Czy odwołać ślub? A może przełożyć na inny termin? Co z zaliczkami dla hoteli, restauracji, kamerzystów i muzyków? Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Okazuje się, że wesela zaplanowane na kwiecień są obecnie przenoszone na inne, późniejsze daty. - Wszystkie kwietniowe imprezy zostały już odwołane i przeniesione na inny termin. Przyszłe Pary Młode odwołują także wesela zaplanowane na maj - mówi nam Marcin Kutra, manager Hotelu Venecia Palace w Warszawie. I dodaje, że kilka osób dla bezpieczeństwa przedłożyło wesele zaplanowane na sierpień. - To kwestia podejścia. Niektórzy panikują, inni są spokojni - podkreśla Marcin Kutra.

Pary Młode panikują

Po dołączeniu do kilku facebookowych grup zrzeszających przyszłe panny młode widzimy, że jest to obecnie najgorętszy temat dyskusji. ,,Dziewczyny! Ślub 30 maja. Co robić? Zastanawiamy się nad przełożeniem. Na razie wielka niewiadoma", ,,Jesteśmy w trakcie zmiany daty. Miał być kwiecień, będzie grudzień", ,,Wesele 6 maja. Czekamy do połowy kwietnia, wtedy będziemy decydować", Ja mam 27.06.2020r. I nie śpię spokojnie. Mam jakieś obawy i liczę na to, że się uspokoi to wszystko - to tylko kilka wpisów, jakie masowo pojawiają się na forach internetowych. Tematów pod hasztagiem koronawirus jest tak dużo, że administratorzy blokują nowe posty i zapytania w tej kwestii. - Skończcie już z dodawaniem postów na ten temat. [...] Ciągle tylko koronawirus, odwołanie imprezy, panika... Co będzie, to będzie - apelują administratorzy.