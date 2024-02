Śmiertelne potrącenie 2-latka pod Makowem Mazowieckim. Kierowca uciekł, policja szuka świadków tragicznego zdarzenia Martyna Konieczek

W Obiecanowie doszło do potrącenia 2-latka. Chłopiec zmarł w szpitalu KPP w Makowie Mazowieckim

W piątek, 23 lutego, we wsi Obiecanowo pod Makowem Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. 2-latek został potrącony w okolicy swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Kierowca uciekł, trwają jego poszukiwania. Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia, o pilny kontakt. Szczegóły poniżej.