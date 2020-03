Stadion Narodowy z ważnym komunikatem. Napis "Zostań w domu" wyświetla się na fasadzie

Na fasadzie Stadionu Narodowego pojawił się napis "Zostań w domu". Tym samym operator warszawskiego centrum sportowego przyłącza się do akcji promowanej przez rząd i samorządy. W obliczu zagrożenia koronawirusem władze - na czele z Ministerstwem Zdrowia - zalecają, by ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Jeśli już musimy np. udać się na zakupy czy do pracy, pamiętajmy, by zachować odstęp między kolejnymi osobami. Wskazane jest także częste mycie rąk oraz używanie płynu dezynfekującego.