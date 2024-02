Straż Graniczna w Warszawie szuka chętnych do pracy. Tyle można zarobić. Są atrakcyjne benefity

Straż Graniczna w Warszawie rekrutuje. Znamy warunki

150 miejsc czeka w tym roku na kandydatów do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, rekrutacja trwa. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie NwOSG w Warszawie oraz w poszczególnych placówkach Straży Granicznej w Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu oraz w Nowym Dworze Mazowieckim - zakomunikował NwOGS.

Jakie są warunki przyjęcia i oczekiwania względem kandydatów? Chętni do służby muszą być pełnoletni, niekarani, oraz posiadać polskie obywatelstwo. Dodatkowo wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie. To podstawowe kryteria, które muszą spełniać przyszli funkcjonariusze.