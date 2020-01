Strefa Płatnego Parkowania: będzie drożej, a płacenia nie uniknie nikt

Na ulice, zaraz po święcie Trzech Króli, wyjadą specjalne pojazdy kontrolujące kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania. Sprawdzą one, czy posiadamy uprawienia do pozostawienia pojazdu w danym miejscu. W ciągu 10 minut mogą one skontrolować 260 samochodów. Gdy okaże się, że za naszą szybą nie widnieje informacja o opłaceniu postoju, pojazd kontrolny sam prześle wezwanie do zapłaty... na nasz adres zameldowania.

Do tej pory, skontrolowanie takiej ilości samochodów zajmowało kontrolerom 1,5 godziny. Piesi kontrolerzy nie zniknął jednak, a będą sprawdzać pojazdy, do których elektroniczny system nie będzie mógł dotrzeć.

Zmiany nie dotyczą jednak tylko sposobu kontroli kierowców. Do tej pory za dobę korzystania z parkometru płaciliśmy 32 złote. Za nieuiszczenie opłaty w ogóle groziło nam 50 złotych kary. Oczywiście, pod warunkiem, że zostalibyśmy złapani, a na końcu nie próbowalibyśmy wymigiwać się od zapłacenia.