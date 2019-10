Strefa Płatnego Parkowania, Warszawa. ZDM planuje ją rozszerzyć na Woli i Pradze Północ

- Wielu kierowców z dalszych dzielnic korzysta bowiem z ulic w pobliżu stacji, aby zaparkować samochód i przesiąść się do metra. W ciasnej śródmiejskiej zabudowie nie ma miejsca na garaże „parkuj i jedź” (te powstają dalej od centrum) a wąskie uliczki szybko zapełniają się pozostawionymi na cały dzień samochodami osób przesiadających się do metra, utrudniając znalezienie miejsca okolicznym mieszkańcom - wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich.

Od kilku tygodni mieszkańcy mogą korzystać z trzech nowych stacji metra na Pradze i Targówku. Dobiega końca budowa trzech kolejnych na Woli. Uruchomienie nowych stacji to olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców, ale przyczynia się również do większego deficytu miejsc parkingowych - czytamy na stronie ZDM.

II linia warszawskiego metra rozrasta się co na pewno cieszy większość mieszkańców stolicy. Niestety "efektem ubocznym" jest planowane poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta. ZDM planuje wprowadzić płatne parkowanie na nowych terenach Woli i Pragi Północ czyli tam, gdzie otwarto nowe stacje metra .

Na proponowanych obszarach ubywa miejsc parkingowych, ale nie ubywa samochodów. Dlatego ZDM chce zachęcić kierowców do przerzucenia się na komunikację miejską. Dzięki temu miejsca parkingowe będą niejako "zarezerwowane" dla tych, którzy rzeczywiście muszą udać się w tamte rejony autem. Oczywiście "miejscowi", dzięki wykupionemu abonamentowi mieszkańca (30 zł na rok), będą mogli parkować na tym terenie bez dodatkowych opłat.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Na prawym brzegu Wisły są to tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Na Woli, ze względu na sąsiedztwo istniejącej strefy płatnego parkowania i intensywny rozwój zabudowy poza jej granicami, do analizy wskazano obszar pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Okopową i Towarową