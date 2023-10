Świdermajery za darmo. Dla wszystkich mieszkańców Otwocka. "Promujemy nasze dziedzictwo"

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że w ramach promowania architektonicznego dziedzictwa Otwocka, miasto przygotowało trzy ogólnodostępne, darmowe projekty domów nawiązujących do stylu świdermajerów. Chodzi o budynki do 70 metrów kwadratowych w podstawie.

Świdermajer to styl w budownictwie, z którego Otwock słynie w całej Polsce. Powinniśmy starać się jak najczęściej umieszczać elementy takiej architektury nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także zachęcać mieszkańców do inspirowania się tym wyjątkowym stylem. Są to oryginalne i niepowtarzalne w skali kraju rozwiązania architektoniczne, które znacząco podnoszą wartość estetyczną budynków - podkreślił prezydent Otwocka.